В России утильсбор могут распространить на еще одну категорию автомобилей

Алиханов: утильсбор надо распространить на авто физлиц с моторами мощнее 160 л.с.

В России утилизационный сбор могут распространить на еще одну категорию автомобилей. С такой инициативой выступил глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет ТАСС. Предложение было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Доложили председателю — как раз рассматривался автопром, — о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — заявил он.

По словам Алиханова, это позволит получить дополнительные средства для поддержки спроса на автомобили.

Напомним, что на автомобили до трех литров для физлиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора.

В России с 1 мая изменилась формула начисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза . По новой методике в утилизационный сбор включили не только разницу между пошлинами в этих странах и в России, но и разницу в акцизах и НДС, которые также уплачиваются при легализации импортного автомобиля.

Также формула учитывает разницу между задекларированной ценой машины и среднерыночной. Последняя указана в специальном перечне, утвержденном Минпромторгом.

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