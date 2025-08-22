В центре Москвы и на МКАД парализовано движение транспорта

В Москве затруднено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно ограничено по трем полосам из пяти по внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта также парализовано на съезде с внутренней стороны МКАД в районе Ленинского проспекта в сторону центра. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными в момент движения, а также продумывать свой путь заранее.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.