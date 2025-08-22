Видео: колеса грузовика разлетелись по МКАД и разбили автомобили

На МКАД на видео попало, как колеса разлетелись по дороге и разбили капот авто

В Москве на МКАД колеса грузовика разлетелись по проезжей части и повредили автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 81-км МКАД, от 19.07.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от грузовика отлетают три колеса, которые начинают катиться на проезжей части и врезаться в автомобили. От удара у одной из машин разбивается капот.

