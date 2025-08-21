Кульбит ивановца в воздухе после удара авто попал на видео

В Иванове на видео попало, как велосипедист сделал сальто в момент жесткого ДТП

В Иванове велосипедист перевернулся в воздухе после столкновения с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как велосипедист врезается в проезжающий автомобиль, от удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль вращался на проезжей части и врезался в машины. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в машины. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после столкновения машина, спровоцировавшая ДТП, останавливается не сразу.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе водитель Maybach спровоцировал массовое ДТП, после чего скрылся.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.