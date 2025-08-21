Блиновский отказался пожать руку водителю кроссовера после ДТП

Муж блогера Елены Блиновской Алексей отказался пожать руку водителю кроссовера, которому он сбил зеркало в момент ДТП, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

«Сейчас мужчины ушли от журналистов, чтобы поговорить и обсудить случившееся. Сергей рассказал, что если виновным будет признан Блиновский, то ему не придется оплачивать ремонт машины. При этом никакой компенсации с бизнесмена он требовать не собирается», — сообщает канал.

21 августа очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что муж блогерши ехал на своём мотоцикле по улице Шаболовка, пытаясь объехать поток машин справа. В какой-то он момент он снес зеркало ехавшего попутно кроссовера, после чего водитель автомобиля выскочил на улицу и набросился на Блиновского.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

