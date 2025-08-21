На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блиновский отказался пожать руку водителю кроссовера после ДТП

SНОТ: Блиновский отказался пожать руку водителю кроссовера, которому он снес зеркало
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Муж блогера Елены Блиновской Алексей отказался пожать руку водителю кроссовера, которому он сбил зеркало в момент ДТП, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

«Сейчас мужчины ушли от журналистов, чтобы поговорить и обсудить случившееся. Сергей рассказал, что если виновным будет признан Блиновский, то ему не придется оплачивать ремонт машины. При этом никакой компенсации с бизнесмена он требовать не собирается», — сообщает канал.

21 августа очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что муж блогерши ехал на своём мотоцикле по улице Шаболовка, пытаясь объехать поток машин справа. В какой-то он момент он снес зеркало ехавшего попутно кроссовера, после чего водитель автомобиля выскочил на улицу и набросился на Блиновского.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль вращался на проезжей части и врезался в машины. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в машины. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после столкновения машина, спровоцировавшая ДТП, останавливается не сразу.

Ранее отрубленную свиную голову подбросили в Mercedes-Benz новосибирского бьюти-блогера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами