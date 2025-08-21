В Москве массовое ДТП парализовало движение транспорта

В Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На Кутузовском проспекте (в районе д. 71) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.
По информации канала, движение транспорта в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.
До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.
Кроме того, в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.
Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди.
Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.