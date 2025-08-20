В Москве Porsсhe и реанимобиль попали на видео после жесткого столкновения

Baza: Porsсhe и скорая помощь столкнулись в Москве на Хорошевском шоссе

В Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Porsсhe и скорая помощь столкнулись в Москве на Хорошевском шоссе. После столкновения машина скорой влетела в столб. «Порше» принадлежит Максиму С. — руководителю управления рекламы и маркетинга одного из российских банков», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты. Кроме того, после столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.