Lada Largus с людьми вспыхнул в момент столкновения, и это попало на видео

В Краснодаре на видео сняли, как Lada с людьми в салоне вспыхнул в момент ДТП

В Краснодаре Lada Largus с людьми загорелся после столкновения с автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус врезается в белый автомобиль Lada Largus на повороте. От удара машина разворачивается и останавливается, после чего заметно, как загорается капот. На помощь прибегают очевидцы, которые открывают двери горящего транспорта.

