В Москве массовое ДТП парализовало движение транспорта

В Москве на Ленинградском шоссе движение авто затруднено после массового ДТП

В Москве затруднено движение после массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе (в районе д. 61, стр. 1) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в сторону центра затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Кроме того, в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.