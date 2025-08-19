На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: сочинка голой грудью соблазняла попутчиков такси и показывала ягодицы в окно

В Адлере пассажирка такси оголяла грудь для мужчин в такси и попала на видео
true
true
true

В Адлере женщина разделась в такси. Видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи».

«Чего только не видят курортные таксисты в высокий сезон: в этот раз поездка по Адлеру сопровождалась эротическими танцами  в исполнении девушки на переднем сиденье и её жаркими прелюдиями с кавалерами», — сообщает канал.

Судя по видео, пассажирка такси показывала грудь своим попутчикам и выставляла ягодицы в окно.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Кроме того, в Крыму женщина с голой грудью каталась на крыше машины. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как обнаженная женщина сидит на крыше движущегося автомобиля и держится рукой за транспорт. На записи также слышно, как автор видео смеется.

Ранее в Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля.

