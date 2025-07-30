В Крыму женщина с голой грудью попала на видео, катаясь на крыше авто

В Крыму женщина показала голую грудь на крыше автомобиля и попала на видео

В Крыму полуобнаженная женщина проехала на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Голая женщина прокатилась на крыше машины по трассе в районе Скалистого», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с голой грудью сидит на крыше движущегося автомобиля и держится рукой за транспорт. На записи также слышно, как автор видео смеется.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Кроме того, в городе Арзамасе Нижегородской области голая женщина шла по проезжей части.

«Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста, у меня немеют ноги!» — говорила нижегородка.

Ранее в Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля.