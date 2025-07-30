«Угрожал ножом»: в Сургуте велосипедист напал на школьницу, и это сняли на видео

В Сургуте на видео попало, как мужчина ударил школьницу велосипедом

В Сургуте мужчина ударил подростка велосипедом. Об этом сообщает Telegram-канал «К-Информ Сургут».

«Мужчина угрожал ножом, а потом ударил велосипедом. Невменяемый, матерился на несовершеннолетних девушек, орал, якобы «только вышел с зоны» и ему все дозволено. И наезжал сзади своим велосипедом на ноги», — рассказал очевидец.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина ударяет девушку колесом велосипеда, после чего садится на транспорт и уезжает.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Кроме того, в Ижевске подростки избили пассажира трамвая номер десять.

Ранее казанец поджег авто женщины после неудачного знакомства.