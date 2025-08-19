Гаишники устроили облаву на «джиперов» в Сочи после нескольких тяжелых ДТП

В Сочи начали массово проверять джиперов после аварий с туристами

В Сочи проходят массовые проверки внедорожников после двух ДТП с автомобилями, перевозившими туристов. Как сообщает Госавтоинспекция Сочи, проверки будут происходить ежедневно.

«Сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УВД по г. Сочи составлен 31 административный материал за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). На 20 автомобилей наложен арест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с произошедшими 17 августа дорожно-транспортными происшествиями с участием «джиппинга», работа в данном направлении будет усилена и продолжена на ежедневной основе.

Утром 17 августа УАЗ «Патриот» с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто.

В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов. Первоначально было известно о четырех пострадавших, позже их число выросло до 6.

Позже в ДТП попал еще один автомобиль с туристами. Водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением. Он вылетел с проезжей части, после чего джип опрокинулся на дорожное ограждение.

Как уточнили в МВД, за рулем автомобиля находился 35-летний мужчина. В ДТП пострадал он и шесть пассажиров. При этом 24-летний мужчина и 16-летний парень получили несовместимые с жизнью травмы.

