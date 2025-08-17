УАЗ с туристами перевернулся во время джипинга в Сочи

SHOT: УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге во время джипинга в Сочи

В Сочи УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге во время джипинга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадало четыре человека.

«Авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джипинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто», — сообщает канал.

Отмечается, что в момент аварии в автомобиле находилось 10 туристов. Четверо получили серьезные травмы.

