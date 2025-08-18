Появилось видео с места крупной аварии с УАЗом, катавшим туристов в Сочи

Появились видео из Сочи, где второй раз за сутки перевернулся УАЗ с туристами

В Сети появилось видео с места, где опрокинулся автомобиль УАЗ с туристами в Сочи. Кадры опубликовал Telegram-канал «Типичны Сочи».

Судя по видео, на место ДТП прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. пострадавших укладывают на носилки.

По данным регионального управления МВД, авария произошла вечером 17 августа в селе Третья Рота, когда водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением. Он вылетел с проезжей части, после чего джип опрокинулся на дорожное ограждение.

Как уточнили в МВД, за рулем автомобиля находился 35-летний мужчина. В ДТП пострадал он и шесть пассажиров. При этом 24-летний мужчина и 16-летний парень получили несовместимые с жизнью травмы.

В этот же день, несколькими часами ранее УАЗ «Патриот» с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто.

В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов. Первоначально было известно о четырех пострадавших, позже их число выросло до 6. Имелась у компании-перевозчика лицензия на такие перевозки, неизвестно.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.