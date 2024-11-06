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Стали известны самые нелепые ДТП знаменитостей

Журнал «За рулем» назвал 10 нелепых ДТП со знаменитостями

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Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images

Список самых нелепых ДТП и курьезных ситуаций на дорогах с участием знаменитостей опубликовал сайт «За рулем». Так, издание приводит историю самого быстрого ямайского легкоатлета Усейна Болта, который не раз врезался в отбойник. Актер Гоша Куценко за рулем своего Morgan Aero 8 не только попал в ДТП не по своей вине, но еще и доказывал свою правоту в суде.

В 2006 году Ferrari Enzo российского политика и предпринимателя Сулеймана Керимова разорвало на части после столкновения с деревом. Еще один любитель Ferrari, Криштиану Роналду, в 2009 году превысил скорость в туннеле и разбил свой спорткар — колесо машины нашли за несколько сотен метров от места ДТП. Известный автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон тоже любит превышать скорость, однажды, не справившись с управлением, он попал в ДТП. На момент инцидента скорость его автомобиля составляла 200 км\ч.

Актер Жерар Депардье предпочитает передвигаться на мотороллере, из-за которого не раз становился участником дорожных стычек и драк, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Похожая история и у актрисы Линдси Лохан, получившей условный срок после вождения в нетрезвом виде, по окончании срока звезда влетела на своем Porsche в грузовик.

История известного телеведущего Top Gear Ричарда Хаммонда отличается от остальных тем, что он попал в аварию во время работы: на съемках в Швейцарии его автомобиль вылетел с трассы и сгорел дотла. Хаммонда доставили в больницу на вертолете. И, наконец, рекордсмен по ДТП за день Александр Демидов из «Квартета И» попал сразу в две аварии: сперва задел чужую машину и скрылся, а через час – врезался в «Газель» на встречной полосе.

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