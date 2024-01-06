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Самолет премьера Канады сломался во время его отпуска на Ямайке

CTV: в самолете Трюдо обнаружили поломку во время его отдыха на Ямайке

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Martin Mejia/AP

Техническую неполадку обнаружили в правительственном самолете канадского премьер-министра Джастина Трюдо во время его новогодних каникул на Ямайке. Об этом сообщает местный телеканал CTV.

Как указано в материале, речь идет о воздушном судне Bombardier CC-144 Challenger. При этом неисправность выявили еще 2 января, всего за два дня до возвращения главы правительства в Оттаву.

В результате на Ямайку отправили резервное воздушное судно, на борту которого находилась команда техников. Специалисты осмотрели правительственный самолет и вовремя ликвидировали технические неполадки, благодаря чему семья Трюдо без происшествий вернулась домой.

По информации журналистов, глава правительства Канады вместе с родственниками отправился в отпуск 26 декабря. Премьер-министр страны отдыхал за границей чуть больше недели.

В ноябре из одного из аэропортов Великобритании вылетел пассажирский самолет, у которого не оказалось двух иллюминаторов. Неполадку заметили, когда воздушное судно было на высоте 4,5 км от земли.

После этого пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Согласно данным издания LADBible, всего на борту самолета находились 11 членов экипажа и девять пассажиров.

Ранее в США разбился стратегический бомбардировщик.

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