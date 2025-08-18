Changan может наладить сборку своих автомобилей в Татарстане

В Татарстане есть потенциал для запуска сборочного производства Changan. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития региона Талию Минуллину.

«Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере», — заявила Минуллина.

Также, по ее словам, Татарстан привлекателен как площадка для локализации базы автокомпонентов.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в Калуге запустили несерийное производство автомобилей нового бренда Tenet.

Шапша пояснил, что скорость конвейера пока не достигла необходимого уровня для серийного производства. Но темпы постепенно наращиваются, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая отечественная автомобильная марка.