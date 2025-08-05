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В России появилась новая отечественная автомобильная марка

В России появился новый отечественный автобренд Rosva Motors
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Rosva motors

Компания «Автомобильные технологии», собирающая на заводе в Калужской области автомобили Citroen и Haval, зарегистрировала 4 августа 2025 года собственный товарный знак Rosva Motors. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

«Бренд можно будет использовать при производстве автомобилей для различных видов запчастей, а также для автоуслуг. Исключительные права на товарные знаки будут действовать до 2034 года», — рассказали в Rusprofile.

Компания «Автомобильные технологии» была зарегистрирована в Калуге в 2023 году, ее основной вид деятельности — производство автомобилей. В 2024 году выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а прибыль — 96 млн рублей.

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Rosva motors

В 2024 году «Автомобильные технологии» наладили на заводе в технопарке «Росва» выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross, а в 2025-м – производство по полному циклу со сваркой и окраской кроссовера Haval M6.

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