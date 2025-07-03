В Калуге запустили производство автомобилей Tenet

В Калуге запустили несерийное производство автомобилей нового бренда Tenet. Об этом ТАСС рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«До конца июля мы об этом [серийном производстве автомобилей Tenet] уже публично скажем, потому что, на самом деле, [несерийное] производство уже идет, уже машины выпускаются», — заявил он.

Шапша пояснил, что скорость конвейера пока не достигла необходимого уровня для серийного производства. Но темпы постепенно наращиваются, добавил губернатор.

Холдинг «АГР» презентовал собственный новый бренд Tenet в феврале 2025 года. Позднее стало известно, что машины под этой маркой будут выпускаться на бывшем заводе Volkswagen. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Основу модельного ряда Tenet составят кроссоверы. В рамках проекта «АГР» подписала соглашение о технологическом партнерстве с китайской госкомпанией Defetoo.

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