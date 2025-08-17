В Сочи возбудили уголовное дело после опрокидывания внедорожника УАЗ с туристами

Следком возбудил уголовное дело после опрокидывания внедорожника УАЗ с туристами в Сочи

В Сочи возбуждено уголовное дело после опрокидывания автомобиля с туристами во время джиппинга. Об этом сообщает Telegram-канал

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).

Отмечается, что сейчас проводятся необходимые следственные действия.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джиппинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов. Первоначально было известно о четырех пострадавших. Имелась у компании-перевозчика лицензия на такие перевозки, неизвестно.

Позже появилась информация, что у перевозившего туристов УАЗ «Патриота» возникла проблема с раздаточной коробкой и машина едва не упала в обрыв.

