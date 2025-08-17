На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна причина опрокидывания УАЗа с туристами на джиппинге в Сочи

Причиной опрокидывания УАЗа с туристами в Сочи могла стать неисправность машины
true
true
true
close
Telegram-канал «Типичный Сочи»

Причиной опрокидывания внедорожника УАЗ с туристами в Сочи могла стать проблема с раздаточной коробкой машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«По словам пассажиров внедорожника, у машины выбило «раздатку», она на нейтральной скорости скатилась вниз, чудом не упав в обрыв, после чего перевернулась. Почему водитель не тормозил другими доступными способами — неизвестно», — сообщает канал.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джипинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто.

В результате аварии пострадали 4 человека. В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.

