Стала известна причина опрокидывания УАЗа с туристами на джиппинге в Сочи

Причиной опрокидывания внедорожника УАЗ с туристами в Сочи могла стать проблема с раздаточной коробкой машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«По словам пассажиров внедорожника, у машины выбило «раздатку», она на нейтральной скорости скатилась вниз, чудом не упав в обрыв, после чего перевернулась. Почему водитель не тормозил другими доступными способами — неизвестно», — сообщает канал.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джипинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто.

В результате аварии пострадали 4 человека. В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов.

