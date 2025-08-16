«Это МКАД, скорость 100»: москвичка мчалась на электросамокате и попала на видео

На МКАД на видео попало, как женщина ехала на большой скорости на электросамокате

В Москве на МКАД женщина ехала на электросамокате на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Женщину-кошку на электросамокате заметили водители на 15-ом километре МКАДа сегодня днем. Барышня на двухколесном транспорте мчала по проезжей части вместе с автомобилями на скорости около 100 км/ч», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина на электросамокате движется на большой скорости по оживленной дороге.

