ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 2-го км МКАД (в районе съезда №1В) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено на 1,3 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

