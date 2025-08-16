ДТП парализовало движение в Москве

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Проектируемом проезде № 7500 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе аварии затруднено на 1,7 километра. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными во время движения, а также выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Кроме того, в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Ранее ДТП парализовало МКАД.