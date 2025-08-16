Появилось видео, на котором омич в чулках и без трусов бежал по проезжей части

В Омске на видео попало, как мужчина в чулках бегал по дорогам

В Омске мужчина в чулках бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«Извращенец средь бела дня решил погулять по парку на Володарского в Старом Кировске», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в черных чулках бежит по проезжей части, после чего выходит на газон и скрывается.

До этого сообщалось, что в Воронеже голый мужчины гулял по дорогам.

«Мужчина гуляет по Воронежу и пугает своим видом прохожих. Воронежцы заметили его на Пеше-Стрелецкой сегодня утром, также его видели на Космонавтов. Рассказывают, что он заходит в магазины и смущает окружающих», — говорится в публикации.

Очевидцы сфотографировали мужчину. На кадрах заметно, как полностью обнаженный человек идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

Кроме того, в Самаре мужчина обнажился на проезжей части перед людьми.

Ранее полуголая россиянка прошла по дороге и попала на видео.