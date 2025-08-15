Ford с россиянином разбился в жестком ДТП и попал на видео

Разбитый после жесткого ДТП Ford попал на видео в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Форд» разворотило в аварии на трассе между Батайском и Ростовом. Чудо, но водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам водителя, его «подрезал» легковой автомобиль, из-за чего транспорт врезался в дорожное ограждение, а затем вылетел на середину проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит капот и бампер. На записи также видно, как автомобильные детали разлетелись по дороге в момент столкновения.

До этого в городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. В общественном транспорте находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.