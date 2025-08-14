Президентский Aurus прилетит на Аляску спецборотом

Президент России Владимир Путин во время нахождения на Аляске будет передвигаться на отечественных автомобилях. Об этом сообщает kp.ru.

«В Ил-96 погружаются летный отряд, а в брюхо заезжают микроавтобусы Aurus. Именно на них будет передвигаться российский лидер по Аляске», — сообщает канал.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

До этого стало известно, что в России могут начаться коммерческие продажи минивэнов Aurus Arsenal, которые сейчас используются только в правительственном гараже особого назначения (ГОН).

Ранее сообщалось, что у Aurus появился беспилотный автомобиль.