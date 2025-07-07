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У Aurus появился беспилотный автомобиль

В Екатеринбурге Aurus показал беспилотный внедорожник Komendant
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Кадр из видео/Telegram-канал «НАМИ»

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили беспилотный внедорожник Aurus Komendant. Об этом сообщает ТАСС.

«Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе установлен на тестовом автомобиле-носителе — прототипе Aurus Komendant», — говорится в материалах на стенде», — цитирует агентство информационные материалы к прототипу, выставленному на стенде разработчика — ФГУП «НАМИ».

Автомобиль применяется для полигонных и городских тестов беспилотной системы.

Беспилотный автомобиль снабжен семью видеокамерами, пятью радарами, двумя лидарами (лазерными радарами), а также спутниковой навигацией и мобильной связью. Он способен распознавать различные объекты на дороге на дистанции 200 м, уточняет РИА Новости.

Ранее в России выставили на продажу «Победу», сделанную из Mercedes-Benz.

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