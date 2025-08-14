Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков

Ушедший из РФ южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Товарные знаки регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг. В данные категории входят автомобили: беспилотные и электрические; запчасти и аксессуары для них; навигационные и телекоммуникационные услуги.

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года. До этого автоконцерн владел заводом в Санкт-Петербурге.

В середине апреля южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на планы автоконцерна Hyundai, что Kia может вернуться на российский рынок уже в 2025 году. В самом Hyundai после этого заявили, что планы были неправильно интерпретированы СМИ.

Позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию бренда Hyundai.

Ранее сообщалось, что Hyundai набирает на работу персонал в городах РФ.