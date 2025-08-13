Стали известны подробности ДТП со сгоревшим автовозом под Хабаровском

МВД: в ДТП с автовозом под Хабаровском сгорели 8 легковых автомобилей

В дорожно-транспортном происшествии под Хабаровском сгорели автовоз и 8 легковых машин, сообщает УМВД России по Еврейской автономной области.

«В результате возгорания сгорел грузовой автомобиль (автовоз), и 8 легковых автомобилей, которые он перевозил», — сообщает канал.

Об инциденте возле села Ключевое Смидовичского района стало известно 13 августа. Судя по видео с канала 112, бетономешалка выехала на встречную полосу. Водитель не успел вернуться обратно в свою полосу и столкнулся с двигавшимся по встречке автовозом. Удар пришелся в левую часть кабины автовоза, он загорелся. После этого автовоз врезался в отбойник, а затем и в легковушку, из которой велась видеосъемка.

В результате аварии пострадал водитель бетономешалки, он доставлен в больницу.

