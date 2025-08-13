На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности ДТП со сгоревшим автовозом под Хабаровском

МВД: в ДТП с автовозом под Хабаровском сгорели 8 легковых автомобилей
В дорожно-транспортном происшествии под Хабаровском сгорели автовоз и 8 легковых машин, сообщает УМВД России по Еврейской автономной области.

«В результате возгорания сгорел грузовой автомобиль (автовоз), и 8 легковых автомобилей, которые он перевозил», — сообщает канал.

Об инциденте возле села Ключевое Смидовичского района стало известно 13 августа. Судя по видео с канала 112, бетономешалка выехала на встречную полосу. Водитель не успел вернуться обратно в свою полосу и столкнулся с двигавшимся по встречке автовозом. Удар пришелся в левую часть кабины автовоза, он загорелся. После этого автовоз врезался в отбойник, а затем и в легковушку, из которой велась видеосъемка.

В результате аварии пострадал водитель бетономешалки, он доставлен в больницу.

До этого сообщалось, что в Москве ночью 29 июля сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

Ранее на юго-западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился.

