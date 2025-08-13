На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане женщина готовила еду на Toyota Camry и попала на видео

Telegram-канал «Mash Gor»

В Дагестане женщина готовила еду на капоте автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Камри» еще никогда не был так высоко оценен», — сказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина раскатывает тесто на капоте черной иномарки. По словам автора видео, она готовит блюдо хинкал.

По информации канала, инцидент произошел в Акушинском районе Дагестана.

До этого сообщалось, что в Калининграде несколько человек подрались в общественном транспорте на глазах у детей. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько человек избивают друг друга в салоне общественного транспорта. На записи также слышно, как кричат дети. По словам очевидицы, причиной конфликта стало то, что пассажиры не смогли поделить места в транспорте.

Кроме того, в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения.

Ранее в Красноярском крае на видео попало, как грузовик влетел в пенсионерку.

