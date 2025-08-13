В Дагестане женщина готовила еду на Toyota Camry и попала на видео

В Дагестане на видео сняли, как женщина раскатала тесто на капоте Toyota

В Дагестане женщина готовила еду на капоте автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Камри» еще никогда не был так высоко оценен», — сказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина раскатывает тесто на капоте черной иномарки. По словам автора видео, она готовит блюдо хинкал.

По информации канала, инцидент произошел в Акушинском районе Дагестана.

