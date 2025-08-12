Крупного хищника с детенышами сняли на видео в российском регионе

В Башкирии на видео попало, как медведица с медвежатами переходили дорогу

В Башкирии заметили медведицу с медвежатами, переходившими дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Мама-медведица сначала проверяет безопасен ли путь, и только потом вместе с медвежатами переходят дорогу. Не все люди так делают. Кугарчинский район, деревня Ялчино», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведица с тремя детенышами выходят на проезжую часть и переходят дорогу в необорудованном для пешеходов месте. На записи также заметно, что в этот момент поблизости нет автомобилей.

