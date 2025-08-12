На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупного хищника с детенышами сняли на видео в российском регионе

В Башкирии на видео попало, как медведица с медвежатами переходили дорогу
Telegram-канал «Башкирия Online»

В Башкирии заметили медведицу с медвежатами, переходившими дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Мама-медведица сначала проверяет безопасен ли путь, и только потом вместе с медвежатами переходят дорогу. Не все люди так делают. Кугарчинский район, деревня Ялчино», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведица с тремя детенышами выходят на проезжую часть и переходят дорогу в необорудованном для пешеходов месте. На записи также заметно, что в этот момент поблизости нет автомобилей.

До этого на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части. По словам очевидцев, один лисенок лежал на дороге без движения, второй — находился рядом на обочине.

Кроме того, в Калужской области люди привязали телят к иномарке, чтобы вернуть домой. Одного из животных за ногу протащили по проезжей части.

Ранее осел игнорировал ПДД в Анапе.

