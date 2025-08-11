Трактор без водителя протаранил несколько припаркованных автомобилей в Москве

На юго-западе Москвы трактор без водителя раздавил ковшом такси и попал на видео

В московском районе Восточном Бутово трактор без водителя протаранил несколько припаркованных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

Судя по видео, трактор ударил автомобиль такси ковшом. После этого вытолкнул легковушку на газон. Также в кадр попал поврежденным минивэн.

О пострадавших не сообщается.

До этого в Ленинградской области фура перевернулась на проезжей части и затруднила движение автомобилей.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах заметно, как фура лежит на проезжей части, при этом рядом с поврежденным транспортом лежит поваленный столб. Далее на следующей записи заметно, что в результате ДТП образовалась автомобильная пробка.

После инцидента грузовик увезли, за контейнером приехал новый тягач.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.