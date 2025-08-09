На МКАД «Газель» разорвало на части после столкновения со столбом, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как «Газель» на скорости врезалась в столб

В Москве на МКАД «Газель» врезалась в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Водитель «Газели» очень уверенно въехал в столб на МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается сначала в дорожное ограждение, после чего – в столб. От сильного удара у транспорта отлетает кузов, а груз и автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее последние секунды перед жестким лобовым тараном Toyota попали на видео.