Автомобиль с барнаульцем «зажевало» под автобус, и это попало на видео

В Барнауле на видео попало, как легковушка попала под автобус

В Барнауле автомобиль врезался в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Произошло ДТП на трассе между селом и станцией Озерки, возле заправки «Лукойл». Автомобиль зажевало под автобус», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль попадает под задние колеса проезжающего автобуса. От удара начинает идти дым.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Новоизмайловском проспекте водитель на каршеринге врезался в припаркованные автомобили. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как каршеринг на скорости влетает в две машины, от удара его отбрасывает в сторону.

Кроме того, в Москве столкнулись BMW M8 и минивэн Mercedes-Benz. На кадрах видно, что у машин разбита передняя часть и оторваны капоты. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.