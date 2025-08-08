«Пьяный петербуржец на каршеринге протаранил машины, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как каршеринг на скорости влетел в машины

В Санкт-Петербурге водитель на каршеринге врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Арендованный автомобиль мчался по узкой дороге со скоростью около 90 км/ч и зацепил две легковушки. После столкновения со второй машиной каршеринг чуть не перевернулся, но устоял», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как каршеринг на скорости врезается в две припаркованные машины, от удара его отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, ДТП произошло на Новоизмайловском проспекте. По словам очевидцев, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: после ДТП мужчина вышел с бутылкой и продолжил пить алкоголь.

