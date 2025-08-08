ДТП парализовало движение в Москве

В Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (в районе МЦК Соколиная Гора) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение автомобилей в районе ДТП затруднено на два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.