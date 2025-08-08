Пропускной пункт в Адлере на границе с Абхазией временно закрыт из-за атаки БПЛА

Автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией временно приостановил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГКУ «Росгранстрой», отвечающего за обустройство границы.

«Росгранстрой сообщает о временной приостановке движения через автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи», — отмечается в сообщении.

До этого из-за угрозы атаки беспилотников были эвакуированы посетители пляжей в Сочи. Туристов уводили от моря и укрывали в отелях на -1 этажах.

Также об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами жителей Сочи оповестил мэр города.

Позднее Сочи атаковали беспилотники ВСУ.

