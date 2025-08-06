Дальнобойщики массово получают штрафы из-за «глушилок» вдоль дорог

Автоперевозчики пожаловались в Роскомнадзор из-за сбоев со связью на дороге

В России дальнобойщики в массовом порядке стали получать штрафы из-за «глушилок», которые борются с беспилотниками. Такие устройства в свободном порядке ставят и частники, защищаясь от дронов. Однако, не имея необходимых знаний, они лишают связи ближайшие населенные пункты и автомобилистов. Чем это грозит — в материале «Газеты.Ru».

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

В нем отмечается, что владельцы автозаправочных станций, нефтебаз, логистических пунктов и других гражданских объектов используют такие «глушилки» с нарушениями законодательства, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация.

«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — сказал президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По его словам, при потере сигнала от спутников информационная система транспорта решает, что

водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол.

От отключения сетевого подключения страдают как водители грузовиков, так и легковых автомобилей, которые без привычных подсказок системы попадают на большое количество штрафов. Кроме того, со сложностями сталкиваются жители городов, поселков и деревень вблизи источников помех — в моменты сбоев они не могут вызвать скорую помощь и пожарных.

В Роскомнадзоре сообщили о получении обращения ассоциации. Ведомство рассмотрит его в установленном порядке.

В результате периодических отключений связи у россиян возникают самые разные неудобства на дорогах. Например, в феврале 2025-го стало известно, что грузоперевозчики столкнулись с массовыми сбоями в работе платежной системы «Платон». Помехи приводят к необоснованным штрафам и колоссальной потере времени на их оспаривание.

Впоследствии министерству транспорта пришлось принять меры для избавления грузоперевозчиков от штрафов за неоплату системы «Платон» в случае сбоев.

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В июле «Фонтанка» сообщала, что «глушилки» в Санкт-Петербурге стали влиять на работу каршеринга. В результате сбоев со связью у одной из водительниц автомобиль выключился прямо во время движения. Оператор проблему признал.

Страх беспилотников

На сегодняшний день приобрести «глушилку» может любой желающий, а нормативной базы для их применения нет, пишут «Известия». Такие устройства становятся все популярнее на фоне ежедневных новостей о беспилотниках. Однако, не имея нужных знаний для их использования, покупатели наносят вред пользователям неподалеку.

На самом деле россияне не имеют законного права самостоятельно использовать «глушилки» для подавления беспилотников, рассказал «Газете.Ru» руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин.

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«Собственник того или иного дачного участка или частного дома не является регулятором воздушного пространства над собой. Его регулирует Росавиация, а противодействовать дронам могут только силовые ведомства», — сказал эксперт.

Клешнин добавил, что использование антидрон-решений частными лицами ограничено не без причины. По его словам, если каждому россиянину раздать радиоэлектронное ружье (мобильное средство подавления радиосигнала, похожее на огнестрельное оружие) для защиты своей территории, «может начаться хаос»: «глушилки» влияют не только на беспилотники, но и на городскую инфраструктуру: Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

В марте 2024 года сообщалось, что Минцифры занялось поиском способов минимизации влияния «глушилок» на жизнь граждан. Речь шла о помехах в сотовой и спутниковой связи. Для решения проблемы был заключен контракт на 92,9 млн рублей — исполнитель подготовит предложения по снижению радиочастотного воздействия на работу GPS.

«Нынешняя ситуация, связанная с атаками беспилотников, затрагивает не только транспортную отрасль. Меры противодействия, включая веерные отключение мобильной связи, оказывают влияние на бизнес в различных сферах», — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Должно стать лучше

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит обеспечить водителей и пассажиров на автотрассах качественной мобильной связью и доступом к интернету. Он вступил в силу через 10 дней.

В материалах к законопроекту указывается, что у российских операторов связи возникают проблемы при строительстве объектов и линий связи вдоль дорог из-за противоречий в федеральных законах и регуляторных барьеров.

Нововведения должны устранить правовые пробелы.