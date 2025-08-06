В СНТ наступит тишина: ответственность для питбайкеров хотят ужесточить

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит вопрос ужесточения законодательства для обладателей питбайков, узнала «Газета.Ru». Как правило, за рулем питбайков оказываются дети и подростки — опасный транспорт им дарят родители. Привлечь к ответственности таких водителей крайне трудно, говорят юристы. В связи с этим недовольные россияне стали самостоятельно бороться с питбайкерами, устраивая драки. Как депутаты собрались менять ситуацию — в материале «Газеты.Ru».

Госдума пристально следит за статистикой по ДТП с питбайками, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, подчеркнув, что, скорее всего, придется ужесточать законодательство.

«Уверен, что мы вернемся к вопросу во время осенней сессии в Госдуме. Не исключаем ужесточения ответственности, если мы увидим, что существующие меры, такие, как штрафы и изъятие, не работают», — заверил депутат.

close Госавтоинспекция Башкортостана

По словам Федяева, роль родителей в этой проблеме — ключевая, поскольку питбайки покупают не дети: их дарят взрослые. Не все подростки используют их для занятий спортом, большинство на них просто катается, не зная правил дорожного движения. Но создают условия для нарушений и ДТП именно родители, считает депутат.

В Госдуме уже звучали различные предложения относительно питбайков — от их выдачи по справке из мотошколы до полного запрета. Однако ни одна из инициатив не приблизилась к реализации.

Питбайкеры не только часто попадают в ДТП, но и оказываются жертвами своих недовольных соседей. Так, в Ногинске 56-летний мужчина избил черенком от лопаты двух подростков, которые разозлили его сильным шумом, писала прокуратура Подмосковья в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в прошлом году, но видео с дракой завирусилось только сейчас.

Один из питбайкеров потерял управление, врезался в припаркованный автомобиль и упал. На этом нападавший не успокоился и продолжил избивать молодого человека.

В итоге у 15-летнего питбайкера диагностировали ушибы и переломы левой руки.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, мужчина своей вины не признал.

По данным РЕН ТВ, жители местной деревни поддержали борца с питбайкерами, отмечая, что боятся за детей, которые могут попасть под колеса малолетних водителей.

Безнаказанность питбайкеров

Опасения не беспочвенны: за пять месяцев 2025 года ДТП с участием питбайков стало больше на 25%, погибших — на 29%, пишет Telegram-канал Mash. За рулем этих транспортных средств зачастую оказываются дети, которые нарушают правила дорожного движения.

Например, этим летом в Краснодарском крае подросток на питбайке сломал ногу гаишнику, а в Подмосковье молодой человек внезапно вылетел на дорогу и оказался под колесами «Газели».

«МВД объясняет это новым трендом: малые массово скупают мини-мотоциклы и носятся на них по школам, дворам и трассам. Появилась почти отдельная субкультура — шумные компашки на драндулетах, без шлемов и прав, но с телефоном на руле и фонком в голове.

Только за этот год продажи таких байков выросли втрое — с 5 тысяч до 15 тысяч», — пишет Mash.

На дорогах общего пользования ездить на питбайках запрещено, поскольку у таких транспортных средств нет фар, зеркал и поворотников. Формально эти средства передвижения относятся к спортивному инвентарю, поскольку предназначаются для тренировок езды по бездорожью или на спецтрассах.

Тем не менее большинство аварий происходит именно на дорогах общего пользования. Кроме того, некоторые питбайки не уступают по мощности мотоциклам — их оснащают моторами мощностью до 50 л.с. Главное различие же заключается в цене — приобрести питбайк можно гораздо дешевле, чем обычный мотоцикл . Средняя стоимость стартует от 30 тыс. рублей.

Закон бессилен

Малолетних питбайкеров тяжело привлечь к ответственности, заметил автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru»

«Нарушители остаются безнаказанными, потому что на каждого такого «водителя» не поставишь сотрудника Госавтоинспекции. И они чувствуют свою безнаказанность и ездят по дорогам так, как они хотят. В итоге возникают конфликтные ситуации», — пояснил эксперт.

Ситуация с питбайками в России крайне проблемная, сказал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, речь идет о десятках погибших и тысячах пострадавших детей.

«Дельцы, которые якобы привозят в РФ питбайки, на самом деле везут мотоциклы, маскируя их под что угодно. В результате эта техника не встает на учет, с нее не платится таможня и она намного дешевле, чем обычные мотоциклы», — заявил правозащитник.

Шапарин отметил, что приобрести питбайк сегодня может любой ребенок, который отложит немного денег со школьных завтраков. По его словам, регулировать использование данного транспорта не получается из-за позиции Росстандарта.

«Ведомство считает, что раз в инструкции производителя написано, что питбайки не предназначены для дорог общего пользования, то все будут соблюдать это правило. Но его все игнорируют», — посетовал Шапарин.

Вице-президент НАС заявил, что если транспорт обладает характеристиками мотоцикла (имеет ДВС, два колеса и др.), то его надо сертифицировать соответствующим образом. Тогда питбайкеров обяжут не превышать разрешенный уровень шума и соблюдать другие требования законов РФ.

Что делать при ДТП с питбайком

Автоюрист Воропаев отметил, что при ДТП с питбайкером порядок действий будет таким же, как и при любой другой аварии.

«Нет никаких питбайков для детского сада, школьников или подростков. В ПДД питбайк относится к мопеду, если мощность двигателя до 50 кубических сантиметров. Для управления мопедом необходима категория «М» в правах. Это значит, что формально любому человеку запрещено кататься на питбайке, если у него нет такого документа», — пояснил он.

Воропаев подчеркнул, что если питбайк выезжает на дорогу общего пользования, то он перестает быть спортинвентарем и становится мопедом.

Согласно решению Верховного суда, на такие средства передвижения распространяется требование соблюдать ПДД. Нарушителей же можно привлечь к ответственности.

«Если есть пострадавшие, то нужно позвонить в ГИБДД. Будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью») или уголовное дело при тяжком вреде. При отсутствии водительских прав нужной категории питбайкера привлекут по ч.1 ст. 12.7 КоАП («Управление транспортом водителем, не имеющим прав») и выпишут штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — рассказал автоюрист.

За сокрытие с места аварии водителя лишат права управления ТС или арестуют на срок до 15 суток. Однако наказать нарушителя ПДД получится при условии, если он старше 16 лет, подчеркнул юрист. Если водитель младше, то к ответственности привлекут его родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание.