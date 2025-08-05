Видео: автомобили с москвичами внутри упали в болото

В Москве на Ленинградском шоссе автомобиль вместе с человеком упал в болото. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Ленинградском шоссе под Молжаниново водители объезжали пробку по тротуару, но внезапно дорога закончилась, и началось болото», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как два автомобиля такси находятся в болоте, при это из машин выбираются водители. По словам автора видео, мужчины пытались объехать затопленный участок дороги по обочине и упали в болото.

До этого сообщалось, что в Москве на Выборгской улице затопило парковку с автомобилями. На опубликованных в сети кадрах видно, что парковку полностью затопило. При этом по дороге ездят автомобили, колеса которых полностью ушли под воду. На записи также слышно, как автор видео сравнивает обстановку в столице с городом Сочи.

Кроме того, в столице во время ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД).

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.