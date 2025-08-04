«Как в Сочах»: москвичи сняли на видео затопленные на парковке автомобили

В Москве затопило автомобили на парковке, и это попало на видео

В Москве на Выборгской улице затопило парковку с автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что парковку полностью затопило. При этом по дороге ездят автомобили, колеса которых полностью ушли под воду. На записи также слышно, как автор видео сравнивает обстановку в столице с городом Сочи.

До этого сообщалось, что в столице во время ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Отмечается, что МКАД подтоплен в районе 16-го километра. Судя по видео, машины на этом участке едут медленно, движение затруднено.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтверждала, что в столице на этой неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

Она добавила, что только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди.

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.