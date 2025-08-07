На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве перекрыли движение транспорта

В центре Москвы временно перекрыли движение
Depositphotos

В центре Москвы перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, 7 августа 2025 года движение транспорта было также заблокировано на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр. В Дептрансе автомобилистам рекомендовали объезжать перекрытые участки дорог через ЦКАД.

До этого сообщалось, что в столице перекрыли движение автотранспорта сразу на двух шоссе.

«Движение временно закрыто: на Ленинградском шоссе от МКАД; на Тверской улице; на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе», — говорилось в публикации столичного Дептранса.

Ранее Cadillac с москвичом влетел в здание.

