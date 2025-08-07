В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

В центре Москвы перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом 7 августа 2025 года сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Движение временно закрыто на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр. Объезд возможен через ЦКАД», — сообщает канал.

До этого в Москве перекрыли движение автотранспорта сразу на двух шоссе.

«Движение временно закрыто: на Ленинградском шоссе от МКАД; на Тверской улице; на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе», — говорилось в публикации столичного Дептранса.

Ранее у Крымского моста в пробках застряло более тысячи автомобилей.