В Москве закрыли движение сразу на двух шоссе

В Москве закрыли движение на Ленинградском и Волоколамском шоссе

В Москве перекрывали движение автотранспорта сразу на двух шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Ленинградском шоссе от МКАД; на Тверской улице; на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе», — говорилось в публикации.

В Дептрансе посоветовали заранее планировать маршрут. Однако движение транспорта удалось восстановить через 6 минут.

До этого в Москве из-за аварии в районе метро «Комсомольская» образовалась большая автомобильная пробка.

«Авария на Краснопрудной улице, все стоит машины не двигаются», — передавал Telegram-канал «Москва на дорогах».

Ранее более 1000 автомобилей застряли на Крымском мосту.