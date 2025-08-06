«Она сказала «Да!»: екатеринбуржца арестовали после предложения руки и сердца

В Екатеринбурге мужчину арестовали после предложения возлюбленной на дороге

В Екатеринбурге арестовали мужчину после предложения своей возлюбленной на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Очередная компашка перекрыла проезд у Храма на Крови, при этом они нагло нарушали на машинах. <...> Парень просто решил красиво сделать предложение своей девушке. Полетели фейерверки, подоспели друзья», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушителям выпишут несколько штрафов: за неправильную остановку, за нахождение на дороге в неположенном месте, а также за хулиганство. Мужчину радует только то, что его возлюбленная ответила «Да».

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль с человеком загорелся на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковая машина полыхает на дороге. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

Кроме того, в Петрозаводске на Лососинском шоссе столкнулись семь машин.

Ранее иноагент Невзоров пожаловался иноагенту Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на отсутствие автомобиля.