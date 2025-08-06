«Машину вынесло в лес»: в Петрозаводске на видео попало жесткое ДТП с семью авто

В Петрозаводске на видео попало, как авто с человеком вынесло в лес

В Петрозаводске столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Как видно на кадрах с камеры наблюдения, аварию устроил белый «Хендай», выехавший со стоянки у Республиканской больницы. К счастью, обошлось без пострадавших, однако у автосервисов явно прибавится работы. Одну из машин даже вынесло в лес», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько автомобилей врезаются друг в друг на проезжей части. При этом недалеко от массового столкновения люди идут по пешеходному переходу.

По информации канала, ДТП произошло на Лососинском шоссе.

До этого сообщалось, что автомобиль Audi врезался в пять припаркованных автомобилей на Васильевском острове в Петербурге.

«ДТП произошло сегодня утром на Уральской улице. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и ЛО, у Audi лопнуло колесо, водитель потерял управление и задел сразу пять припаркованных машин. Никто не пострадал», — сообщает канал «78. Новости».

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.