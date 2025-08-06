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Иноагент Невзоров пожаловался иноагенту Дудю на отсутствие автомобиля

Невзоров пожаловался, что ездит на заднем сидении в машине полиции
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Photoagency Interpress/Global Look Press

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом), что в настоящее время у него нет автомобиля.

«Я, во-первых, для себя же выяснил массу всяких удивительных подробностей жизни, что ездить можно не обязательно на Rolls-Royce, что, оказывается, все остальные автомобили тоже являются средством передвижения. То есть я приобрел какой-то тот аскетизм и ту разумную скромность, которую диктует та среда, в которой я живу», — поделился экс-ведущий программы «600 секунд».

По его словам, сотрудники полиции долго обсуждали и «решали вопрос», какой автомобиль можно водить Невзорову, и в результате пришли к выводу, что лучше всего ездить на полицейской машине на заднем сидении.

Кроме того, на вопрос Дудя, какой автомобиль у Невзорова сейчас, журналист ответил, что машины нет.

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России.

Ранее Невзоров раскрыл, как зарабатывает в эмиграции.

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