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«От машины ничего не осталось»: авто с екатеринбуржцем воспламенилось на дороге

В Екатеринбурге на видео сняли полыхающую на дороге машину
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В Екатеринбурге автомобиль с человеком загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«От машины ничего не осталось. Показываем кадры от читателя. Сотрудники МЧС заливают горящее авто», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль полыхает на проезжей части. Прибывшие спасатели ликвидируют возгорание.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске столкнулись семь машин.

«Как видно на кадрах с камеры наблюдения, аварию устроил белый «Хендай», выехавший со стоянки у Республиканской больницы. К счастью, обошлось без пострадавших, однако у автосервисов явно прибавится работы. Одну из машин даже вынесло в лес», — говорится в сообщении Telegram-канала «Daily Карелия».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько автомобилей врезаются друг в друг на проезжей части. При этом недалеко от массового столкновения люди идут по пешеходному переходу.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

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